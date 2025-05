Boxe : quelques mois après son exploit, Bruno Surace perd la revanche contre Jaime Munguia

Ce dimanche 4 mai, à Ryad, le Français Bruno Surace s'est incliné face au Mexicain Jaime Munguia sur décision unanime des juges lors de la revanche entre les deux boxeurs. En décembre dernier, le Marseillais de 26 ans avait déjà mis KO son adversaire.

Première défaite professionnelle. Le Français Bruno Surace a été battu par le Mexicain Jaime Munguia, sur décision unanime des juges lors de la revanche entre les deux boxeurs ce dimanche à Ryad, où Canelo Alvarez a de nouveau unifié les ceintures des super-moyens.

Le Marseillais de 26 ans avait créé en décembre une immense surprise en mettant KO Jaime Munguia, star montante de la boxe, sur ses terres.

Munguia vainqueur à 117 contre 111

Lors d'un combat catégorie super-moyens débuté à 4h du matin (1h GMT), afin d'être visible samedi soir aux États-Unis et au Mexique, Bruno Surace a semblé chercher à résister à son adversaire, qui a boxé avec application. «Le plus important c'était d'avoir la bonne mentalité et ce que j'avais besoin de faire après un combat comme le précédent. Jaime Munguia est là pour rester», a commenté le Mexicain sur le ring. Les deux juges ont donné Munguia vainqueur à 117 contre 111.

Le boxeur français, entré sur l'air de «La corrida» de Francis Cabrel dans une salle quasiment vide, a ainsi subi la première défaite de sa carrière (26 victoires, 2 nuls). Le Mexicain (45 victoires, 2 défaites) s'est, lui, relancé après sa déconvenue contre le Français, et un an après avoir été dominé par son compatriote Saul Canelo Alvarez, star de la réunion de Ryad, qui a de nouveau unifié les quatre ceintures mondiales des super-moyens en battant le Cubain William Scull.

«Faire-valoir»

Le 14 décembre dernier, Bruno Surace n'était théoriquement que le «faire-valoir» du redouté Jaime Munguia, en pleine préparation d'un combat pour une ceinture mondiale. Mais sur un seul coup, une droite parfaite au 6e round, le Marseillais avait renversé le Mexicain, les pronostics et le cours d'une carrière jusqu'alors confidentielle.

Ce dimanche, il a sûrement gagné le respect du monde de la boxe et rassuré quant à sa capacité à tenir lors de grands combats, celui-là en 12 rounds. «Brunello» a bien attaqué au premier round, déclenchant les encouragements de son entraîneur : «c'est parfait Bruno, il ne faut pas en faire plus, prends ton temps, ça va marcher».

Jaime Munguia a progressivement pris le dessus dans un combat sans grande envolée, Bruno Surace résistant parfois dans les cordes mais peinant à répliquer. D'après le site de référence Compubox, le Mexicain a réussi à placer 105 coups contre 64 pour le Français (77 nets contre 35), en insistant notamment au corps (51 contre 10).