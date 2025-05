Football : l'immense joie de Harry Kane après avoir remporté son premier titre en carrière (vidéo)

Le Bayern Munich a décroché dimanche le 34e titre de champion d'Allemagne de son histoire, offrant ainsi à son attaquant anglais Harry Kane son tout premier titre en carrière.

Ils ont attendu une journée. Le Bayern Munich a décroché dimanche le 34e titre de champion d'Allemagne de son histoire, détrônant le Bayer Leverkusen qui avait été sacré la saison passée. Après le nul de Leverkusen à Fribourg (2-2), les Munichois (76 points) ne peuvent plus être rejoints en tête de la Bundesliga.

— Harry Kane (@HKane) May 4, 2025

Arrivé à l'été 2023 à Munich pour 100 millions d'euros, montant record pour la Bundesliga, l'attaquant anglais Harry Kane décroche à 31 ans le premier titre de son immense carrière et brise ainsi la malédiction qui le poursuivait depuis de nombreuses années. Le Britannique n'a pas manqué de partager sa joie sur les réseaux sociaux.

We are the Champions!! pic.twitter.com/YYHC7k6ldU

