Ligue des champions : Gérald Darmanin s’excuse auprès des fans de Liverpool après les heurts au Stade de France lors de la finale 2022

Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a présenté ses excuses aux supporters de Liverpool qu’il avait accusés d’être à l’origine des débordements aux alentours du Stade de France avant la finale de la Ligue des champions 2022 contre le Real Madrid.

Dans une interview à Legend, Gérald Darmanin a reconnu s’être trompé en accusant les supporters de Liverpool d’avoir été à l’origine des heurts autour du Stade de France avant la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 28 mai 2022. Celui qui était ministre de l’Intérieur à l’époque regrette aussi la mauvaise préparation de l’événement.

«A l’époque, je m’étais peut-être un peu endormi sur mes acquis, je ne m’étais pas dit: "tiens, ça peut être un problème". La vérité est que dans la vie, il y a des problèmes tous les jours. Là, j’étais peut-être un peu prétentieux, habitué…, a confié l’actuel ministre de la Justice. J’arrive au stade dans une ambiance bizarre. Le préfet de police n’était pas là. Je vois bien qu’il y a un problème, qu’il y a quinze minutes de retard (pour le coup d’envoi). Je vois bien que c’est un sujet, le stade n’est pas plein. Au bout d’un quart d’heure, je me dis: "ça ne va pas du tout". Le type en charge de la sécurité n’est pas au poste de sécurité. On monte au poste de sécurité où c’est la confusion, les flics font ce qu’ils peuvent. On voit sur les images de vidéo surveillance, une foule rouge de supporters de Liverpool, agglutinés contre les grilles et des CRS qui les retiennent.»

«C’est Liverpool, un immense club mais c’est aussi le hooliganisme anglais. Le ministre de l’Intérieur en France, son sujet, c’est le hooliganisme. L’analyse que nous faisons dans un premier temps, c’est "ils foutent le bordel", se rappelle-t-il. C’est ce que j’apprends au poste de sécurité, c’est ce que m’apprend le préfet de police qui m’a depuis rejoint, c’est ce que montrent les images. On chope aussi des gars avec des faux billets parce qu’à l’époque c’étaient des billets en papier. De faux billets avaient été vendus et bloquaient l’entrée.»

«La première cause de difficulté, c’étaient les délinquants qui attaquaient les gens qui allaient au Stade de France, a-t-il également indiqué. (…) Une fois que vous êtes sortis médiatiquement sur une information qui n’est pas fausse littéralement mais qui apparait comme fausse pour le commentaire classique, on dit: "il ment, il cache la vérité pour ne pas dire que ce sont les jeunes des quartiers qui ont attaqué les Anglais". Vous avez beau dire: "il n’y a pas de blessé grave, pas de mort", les gens s’en foutent et disent que c’est un fiasco. (…) c’est un échec parce que je n’avais pas bien prévu, c’est une erreur de ma part, je n’avais pas bien vérifié ce qu’il se passait. J’ai péché par idées reçues. Le coupable était facile et je m’en excuse auprès des supporters de Liverpool.»