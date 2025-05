Chevaux euthanasiés, «inaction» des commissaires pointée du doigt… Que s’est-il passé samedi sur l’hippodrome du Mans ?

Samedi lors d’une réunion de galop sur l’hippodrome des Hunaudières, au Mans (Sarthe), plusieurs chevaux ont été blessés et trois sont morts euthanasiés.

L’incompréhension est totale. L’hippodrome du Mans a été le théâtre d’accidents samedi 3 mai lors d'une réunion dédiée au galop. Plusieurs chevaux ont été blessés dont trois euthanasiés.

Dans une lettre ouverte publiée sur Jour de Galop, la jeune entraîneuse Anastasia Wattel a dénoncé l’inaction des commissaires malgré ses alertes répétées. «Lors de la deuxième course, mon cheval s’est fracturé en pleine piste, écrit-elle. A ce moment-là, un autre cheval s’est également accidenté à quelques mètres, même fracture du genou. Deux morts en une seule course. Deux signaux d’alarme. Et aucun drapeau rouge.» Au total, dix chevaux ont été déclarés non partants, renforçant les doutes sur les conditions de sécurité.

Christian Bazire, président de la société des courses du Mans, lui a alors répondu dans les colonnes de Ouest-France. «Les propos d’Anastasia Wattel sont durs. Je comprends sa peine. Mais nous avons pris les choses au sérieux après les premiers incidents.» De son côté, France Galop a renvoyé la responsabilité de l’événement vers la société organisatrice.

Une réunion technique est prévue ce mardi pour tenter d’expliquer ce qu’il s’est passé.