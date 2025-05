Inter Milan-FC Barcelone : Jules Koundé s’est rendu en Italie pour encourager ses coéquipiers.... en prenant un vol low-cost

Forfait pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre l’Inter Milan, le Barcelonais Jules Koundé est tout de même venu en Italie supporter les siens à San Siro. Le latéral français a été aperçu au côté des supporters catalans lors d’un vol commercial d’une compagnie low-cost.

Jules Koundé, un joueur pas comme les autres. Alors que le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l’Inter Milan, ce mardi (21h) lors de la demi-finale retour de Ligue des champions, le latéral français, blessé et forfait pour la rencontre, est venu encourager ses coéquipiers.

Mais le Barcelonais de 26 ans n’a pas embarqué dans le même avion privé que ses partenaires. Pour se rendre en Italie, Jules Koundé a pris la décision de prendre un vol commercial sur la compagnie low-cost Vueling, en présence des supporters du FC Barcelone. Un moment insolite que n’ont pas manqué de capturer les Catalans.

Premier supporter du Barça

Pourtant vêtu de lunettes de soleil sur le nez et d'une capuche relevée sur la tête, l’international français (40 sélections) n’est pas passé inaperçu au moment de quitter l’avion. Autorisé à sortir de l’engin en premier, le latéral a été acclamé par les supporters catalans qu’il a pris le temps de saluer en se dirigeant vers la sortie.

🙌 Don Jules Koundé llegando a Milán como un culé más

pic.twitter.com/pKLBBJ7Aod — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2025

Pour Mundo Deportivo, un média catalan, «Don Jules Koundé arrive à Milan comme un culé (supporter du Barça) parmi d’autres.»

Mauvais timing

En revanche, ce coup d’arrêt arrive au pire moment pour le FC Barcelone. Avant de sortir sur blessure lors du match aller contre l’Inter Milan, Jules Koundé était un joueur indispensable de la formation de Hansi Flick. Avant d’être mis au repos en championnat contre Majorque, le 22 avril dernier, le Français avait enchaîné 104 matchs consécutifs toutes compétitions confondues, le joueur le plus utilisé au monde en 2024.

Une indisponibilité difficile à accepter pour le concerné. «Je suis tellement déçu de me blesser à ce stade de la saison, où tout est en jeu… mais parfois, on ne peut pas tout contrôler. J'ai pleinement confiance en cette équipe, quel que soit l'adversaire sur le terrain. Merci à tous pour votre soutien, ça me touche beaucoup», avait alors réagi le latéral après sa blessure. Mais pas de quoi l’empêcher de venir supporter les siens.