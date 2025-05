UFC – Manon Fiorot : «Décrocher la ceinture et la défendre pour montrer que je suis une vraie championne»

Ce samedi 10 mai, Manon Fiorot, qui affronte Valentina Shevchenko, à Montréal, peut devenir la première française championne de l’UFC.

Elle peut entrer dans l'histoire du sport français. Manon Fiorot affronte Valentina Shevchenko la championne de MMA ce samedi à Montréal lors de l'UFC 315. Avant ce combat, la Niçoise s'est confiée.

Samedi, vous pouvez devenir la première combattante française, hommes et femmes confondus, à obtenir cette ceinture à l’UFC. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Je me sens super bien en fait. J’ai fait de longs et éprouvants camps avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de sparring. On a fait venir beaucoup de filles. Mais je me sens super bien.

Allez-vous l’aborder comme un combat comme un autre pour évacuer la pression ?

Non, c'est compliqué de dire que c'est un combat comme un autre. Il y a beaucoup de pression. Mais voilà, je me suis préparée à ça. Je le savais que ce jour allait arriver. Après, j'ai toute une préparation et normalement je réagis toujours bien à la pression.

Qu’est-ce que ce combat pour le titre représente vraiment pour vous ?

C’est le but depuis que j'ai signé à l'UFC en fait, c'est ce que je vise. Dès mon premier combat à l'UFC, Valentina était déjà championne donc je l'avais déjà dans le viseur. Je me suis dit un jour ça sera moi, je serai championne.

Quand vous porterez la ceinture, à qui penserez-vous en premier ?

A mon papa forcément, et après à toutes les personnes qui m'ont aidé à en arriver là, à toute l'équipe que j'ai autour de moi et tous ces gens qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici.

Aller décrocher la ceinture, c’est une chose. Mais est-ce que la défendre sera encore plus important ?

Oui exactement, c'est déjà ce que je me dis en fait. Je pense que le plus dur et on me l'a déjà dit, ce n’est pas de gagner la ceinture la première fois. Ce qui est vraiment le plus dur et qui fait que tu rentres en plus vraiment dans la légende, c'est de défendre la ceinture. Je veux décrocher la ceinture et la défendre pour montrer que je suis une vraie championne.