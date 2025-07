Coupe du monde des clubs : voici l'équipe type de la compétition avec trois Parisiens

La FIFA a dévoilé lundi l’équipe type de la Coupe du monde des clubs. Le PSG, finaliste malheureux, a placé trois joueurs dans le onze.

Les finalistes en force. Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs, et le PSG, finaliste malheureux, ont placé sept joueurs dans le onze type de la compétition, dévoilé ce lundi par la FIFA et DAZN.

Les trois Parisiens présents sont Vitinha, élu homme du match lors du premier match contre l'Atlético de Madrid (4-0), Achraf Hakimi (2 buts et 2 passes décisives dans ce Mondial) et Marquinhos, capitaine parisien. A noter qu'Ousmane Dembélé, absent de la phase de poules, n'est pas présent.

Du côté de Chelsea, Cole Palmer, double buteur en finale et «meilleur joueur de la compétition», est évidemment dans le onze. Il est accompagné de Pedro Neto, Marc Cucurella et Enzo Fernandez, meilleur passeur du tournoi avec trois passes.

Les quatre autres joueurs présents sont le Colombien Thiago Silva et Jhon Arias du Fluminense, le jeune attaquant Gonzalo Garcia du Real Madrid, meilleur buteur de la compétition (4 buts) et Yassine Bounou, le gardien marocain d’Al-Hilal.

