PSG : quand le club parisien jouera-t-il son prochain match ?

Battus en finale de la Coupe du monde des clubs par Chelsea (3-0), les joueurs du PSG vont pouvoir profiter de quelques jours de repos avant de retrouver rapidement les terrains.

Des vacances bien méritées mais avec un léger goût d’amertume. L’interminable saison du PSG s’est achevée, dimanche, par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Avec ce revers, le club parisien, qui a joué pas moins de 65 rencontres au total, est passé à côté d’un quintuplé historique. Mais cette désillusion n’enlève rien au formidable exercice des hommes de Luis Enrique, qui ont remporté le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et surtout la Ligue des champions.

Ils vont désormais pouvoir profiter de quelques jours de repos. Mais leur répit sera de courte durée. Marquinhos et ses coéquipiers devraient couper pendant trois semaines avant de faire leur retour au campus au début du mois d’août pour préparer la nouvelle saison. Car ils reprendront la compétition dans tout juste un mois avec la Supercoupe d’Europe, le mercredi 13 août, contre Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, à Udine (Italie). Une occasion de décrocher un nouveau trophée.

Les Parisiens enchaîneront ensuite avec la 1ère journée de Ligue 1, programmée le week-end du 16-17 août, et un déplacement à Nantes, qui lancera la nouvelle saison. Et elle promet d’être aussi longue et harassante avec la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis pour une majorité des joueurs.