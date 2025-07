Tour de France 2025 : le Français Romain Bardet distribue des bidons à ses anciens coéquipiers sur le bord de la route (vidéo)

Retraité depuis quelques semaines, le Français Romain Bardet était présent, ce lundi, sur le bord de la route de la 10e étape du Tour de France pour distribuer des bidons à ses anciens coéquipiers.

Un assistant pas comme les autres. Romain Bardet (34 ans), qui a raccroché son vélo à la fin du dernier Critérium du Dauphiné il y a un mois, était présent, ce lundi, sur le bord de la route de la 10e étape du Tour de France. En ce jour de fête nationale, le Français, qui est toujours lié à sa dernière équipe Picnic-PostNL, était placé dans la côte de la Charade, situé à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Et il a non seulement encouragé ses anciens coéquipiers mais il leur a également distribué des bidons.

🚴 #TDF2025 | 👀 Regardez qui distribue les bidons sur les routes du Tour… un certain Romain Bardet !



📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uypic.twitter.com/RoRia2d8Yp — francetvsport (@francetvsport) July 14, 2025

Porteur du maillot jaune sur la Grande Boucle à 11 reprises, celui qui a terminé sur le podium en 2016 (2e) et en 2017 (3e) est originaire du Puy-de-Dôme et il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous, alors qu’il avait déjà été aperçu dans la voiture de sa dernière formation lors de la 1ère étape à Lille. «C’est un privilège d’être là. La course passe sur les routes d’entraînement que j’empruntais quand je voulais avoir le plus de dénivelés possible. En ce 14 juillet, c’est le meilleur parcours pour faire des différences», a-t-il confié au micro d’Eurosport.

Malgré son soutien, ses anciens coéquipiers n’ont pu se mêler à la lutte pour la victoire. C’est le Britannique Simon Yates qui s’est imposé au terme des 165,3 kilomètres. L’Irlandais Ben Healy s’est lui emparé du maillot jaune avec 29 secondes d’avance sur Tadej Pogacar. Et le premier coureur de l’équipe Picnic-PostNL au classement général est le Britannique Oscar Onley qui pointe à la 7e place à 3’24’’ du leader.