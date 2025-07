Football : voici le nouvel entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Le Portugais Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr en Arabie saoudite, a vu l'arrivée d'un nouvel entraîneur ce mardi 15 juillet.

Cristiano Ronaldo a un nouvel entraîneur. Son compatriote, Jorge Jesus, a été nommé, ce mardi 15 juillet, par Al-Nassr où il retrouvera CR7, qui a signé un nouveau contrat avec le club saoudien en juin. «C'est officiel : M. Jorge Jesus est le nouvel entraîneur principal d'Al-Nassr», a écrit le club sur X.

