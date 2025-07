Ligue 1 : Paul Pogba reprend une chanson de Gims pour son bizutage à Monaco (vidéo)

Paul Pogba, qui a signé deux ans à l’AS Monaco, a repris une chanson de Gims lors de son bizutage avec le club de la principauté.

Il n’a pas échappé à la tradition. Un peu plus de deux semaines après sa signature à Monaco, où il s’est engagé pour deux ans, Paul Pogba a eu le droit à son bizutage avec le club de la principauté, qui est actuellement en stage jusqu’à samedi en Angleterre. Et, debout sur une chaise, l’international tricolore, qui avait «plusieurs sons en tête», a entonné le tube «Spider» de Gims, en étant accompagné par ses nouveaux coéquipiers qui ont fredonné avec lui.

🗣️ « 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗺𝗼𝗶 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹, 𝘀𝘂𝗿𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗰𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲. 𝗝’𝗲𝘀𝗽𝗲̀𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗮 𝘆 𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗱𝘂 𝗯𝗼𝗻𝗵𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲́𝗲𝘀 » 😁



Le discours… pic.twitter.com/gk9Fgm5UmC — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM_) July 15, 2025

Avant d’étaler ses talents de chanteur, le milieu de terrain français, qui n’a plus joué depuis bientôt deux ans en raison notamment de sa suspension de 18 mois pour dopage, a tenu un discours devant les joueurs et le staff monégasques. «C’est un plaisir pour moi d’être ici, de reprendre le football surtout avec ce groupe. J’espère que cette année il n’y aura que du bonheur et des trophées. Je vais en tout cas faire mon maximum pour vous donner cette joie», a-t-il déclaré.

Mais il va devoir prendre son mal encore un peu en patience. S’il a entamé la préparation avec Monaco, il ne devrait pas reprendre la compétition dans l’immédiat. Car après une aussi longue période sans jouer, il va avoir besoin de plusieurs mois avant de pouvoir revenir au meilleur de sa forme sur le plan physique et être en capacité de rejouer. «On s’attend à un processus de trois mois pour être capable de le réathlétiser», avait confié Thiago Scuro, directeur général du club de la principauté, lors de sa présentation.

Si ce délai est respecté, Paul Pogba, qui envisage de retrouver l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde dans un an aux Etats-Unis, pourrait faire son grand retour sur les terrains dans le courant du mois d’octobre.