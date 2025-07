Marathon : le plus vieux marathonien du monde est mort à 114 ans après avoir été percuté par une voiture

Fauja Singh, qui était considéré comme le plus vieux marathonien du monde, est décédé, lundi, à l’âge de 114 ans après avoir été percuté par une voiture en Inde.

Il a succombé à un tragique accident de la route. Âgé de 114 ans, Fauja Singh est décédé, lundi, après avoir été renversé par une voiture en Inde. Considéré comme le plus vieux marathonien du monde, la «Tornade en turban», comme il était surnommé, traversait une route dans son district natal de Jalandhar, dans l’Etat du Penjab (nord-ouest), lorsqu’il a été percuté.

My Turbaned Tornado is no more. It is with great sadness that I share the passing of my most revered S. Fauja Singh. He was struck by an unidentified vehicle around 3:30 PM today in his village, Bias, while crossing the road. Rest in peace, my dear Fauja . pic.twitter.com/LMFh7TNE8B

— Khushwant Singh (@Singhkhushwant) July 14, 2025