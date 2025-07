Tennis de table : la belle opération de Félix Lebrun au classement mondial

Demi-finaliste, ce week-end, au Grand Smash de Las Vegas (Etats-Unis), Félix Lebrun a gagné une place au classement mondial et se retrouve aux portes du top 5.

Il continue de s’affirmer comme le meilleur joueur français. Demi-finaliste au Grand Smash de Las Vegas, où il a été stoppé par le n°2 mondial chinois Chuqin Wang (3-4), Félix Lebrun (18 ans) a progressé d’une place au classement mondial. Le cadet de la fratrie, champion de France en titre, a dépassé le Suédois Truls Moregard, éliminé dès le 2e tour dans le Nevada, et pointe à la 6e place. Et avec cette progression, le Montpelliérain, qui s'est hissé en finale du double avec son frère, se rapproche du meilleur classement de sa carrière (4e en 2024).

The #ITTFWorldRankings are in for this week! 🧠



Check out these movements after a thrilling week at #USSmash 🔥#TableTennispic.twitter.com/OwDwPojAdA

— World Table Tennis (@WTTGlobal) July 15, 2025