Tennis : Loïs Boisson se relance avec une belle victoire à Hambourg

Une semaine après son élimination dès le 2e tour à Bastad, Loïs Boisson a signé une victoire convaincante, ce mardi, lors de son entrée en lice au tournoi d’Hambourg contre l’Autrichienne Julia Grabher (6-1, 6-3).

Elle a déroulé son tennis et confirmé son aisance sur terre battue. Une semaine après son élimination dès le 2e tour à Bastad (Suède), Loïs Boisson était de retour sur les courts, ce mardi, du côté d’Hambourg (WTA 250). Et la Française de 22 ans, tête de série n°5 en Allemagne, a signé une victoire convaincante et fait respecter la hiérarchie lors de son entrée en lice contre Julia Grabher (6-1, 6-3).

Bénéficiaire d’une invitation, la 63e joueuse mondiale est parfaitement rentrée dans la partie, empochant les cinq premiers jeux de la première manche conclue en à peine 30 minutes. Elle s’est ensuite fait une petite frayeur dans le second set en perdant son jeu de service (1-3). Mais elle a rapidement rectifié le tir et empoché les cinq jeux suivants pour finalement écarter la 138e joueuse mondiale en 1h19.

Loïs Boisson va désormais tenter d’enchaîner les succès. Ce qu’elle n’a pas réussi à faire depuis son épopée jusqu’en demi-finale à Roland-Garros. Après son élimination dès le 1er tour des qualifications de Wimbledon, elle a battu sa compatriote Chloé Paquet à Bastad (6-3, 6-4) avant d’être stoppée dès le tour suivant par la Lettone Darja Semenistaja (6-3, 6-4).

Et sur l’ocre d’Hambourg, la Dijonnaise sera opposée à la Chypriote Raluca Serban (224e) ou à l’Allemande Tamara Korpatsch (163e) pour une place en quarts de finale.