«Hoop Gambit» : qu’est-ce ce tournoi de basket et d’échecs organisé par Victor Wembanyama au Chesnay ?

Un tournoi pour travailler le corps et l’esprit. Victor Wembanyama a annoncé mardi soir, via une vidéo postée sur son compte Instagram, l’organisation de la première édition du «Hoop Gambit», un tournoi de basket et d’échecs au Chesnay, sa ville de naissance, dans les Yvelines. L’événement aura lieu ce dimanche 20 juillet.

«Il y aura trois disciplines, a détaillé le joueur des San Antonio Spurs. Du basket 1 contre 1, du 3 contre 3… et un tournoi d’échecs». La compétition est organisée en collaboration avec les fédérations nationales de basket et d’échecs.

Un tour plutôt logique pour «Wemby», star de la NBA draftée en première position en 2023, qui a démontré qu’il était un redoutable joueur d’échecs. Il avait été aperçu à New York en train de jouer contre des anonymes. Récemment, il a également défié 100 inconnus lors d’un événement et est l’investigateur d’un tournoi qui aura lieu à Las Vegas entre basketteurs pros.

Le pivot français, qui était forfait depuis février à cause d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, a révélé cette semaine qu’il était guéri. Mais il ne participera pas à l’Eurobasket 2025 avec l’équipe de France fin août.