«Nous avons été traités avec respect» : un comédien atteint de nanisme invité à l’anniversaire de Lamine Yamal défend le joueur espagnol

Un comédien atteint de nanisme, invité à l’anniversaire de Lamine Yamal pour assurer un spectacle, a pris la défense du joueur du FC Barcelone dans la tourmente en Espagne.

La polémique ne redescend pas en Espagne. Depuis sa fête d’anniversaire, organisée ce week-end, pour célébrer ses 18 ans, Lamine Yamal est dans la tourmente pour avoir embauché une troupe de comédiens atteint de nanisme. Le joueur du FC Barcelone a fait venir ces artistes qui ont réalisé un spectacle pour divertir ses 200 invités, suscitant un énorme scandale de l’autre côté des Pyrénées.

Mais si de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer l’international espagnol, un des comédiens de petite taille présent à la soirée a tenu à défendre Lamine Yamal dans un long communiqué. Comme un autre avant lui. «Nous sommes des individus pleinement capables de décider de notre propre vie. Chacun de nous prend librement des décisions et gère les aspects essentiels de sa vie quotidienne et de son avenir», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Nous rejetons fermement toute allégation de ridicule ou d’exploitation, comme cela a été publiquement affirmé sans preuve. Ceux qui nous accusent sans nous connaître nous déshumanisent et nous privent de notre autonomie». Il a également pointé du doigt l’association espagnole des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) qui a révélé l’affaire.

«Pour des raisons légales de confidentialité, nous ne pouvons pas commenter les détails de l’événement, mais nous pouvons et devons défendre notre honneur et notre professionnalisme contre les campagnes publiques qui remettent en question notre travail et notre dignité personnelle. Nous exhortons l’ADEE et toute autre entité à mener leur travail de manière responsable, sans généraliser, sans parler au nom de ceux qui n’ont pas été entendus et sans devenir un outil de discours sans rapport avec notre réalité vécue», a-t-il insisté.

Et l’artiste assure ne rien regretter. Bien au contraire. Il a exprimé sa fierté. «Nous tenons à le dire haut et fort : nous sommes profondément fiers d’avoir été invités à cet événement. Ce fut une expérience professionnelle et humaine, où nous avons été traités avec respect», a-t-il affirmé. Des propos qui pourraient faire retomber la pression autour de Lamine Yamal.