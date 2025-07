Badminton : combien le Français Alex Lanier va-t-il toucher après sa défaite en finale de l’Open du Japon ?

Tenant du titre, le Français Alex Lanier s’est incliné, ce dimanche, en finale de l’Open du Japon contre le Chinois Shi Yu Qi (17-21, 15-21).

Il n’a pu rééditer son exploit. Tenant du titre, après sa victoire historique l’année dernière, Alex Lanier s’est incliné, ce dimanche, en finale de l’Open du Japon. Le Français a été battu en deux sets par le Chinois Shi Yu Qi (17-21, 15-21).

S’il a résisté au n°3 mondial au début de la rencontre, qu’il avait éliminé lors de son sacre en 2024, le Caennais de 20 ans (n°8 mondial) n’a pas été en mesure de contrecarrer la supériorité de son adversaire. «Physiquement cela été dur pour moi. Lui a prouvé que même en étant un peu fatigué il gardait un niveau constant, là où j'ai eu beaucoup plus de mal à être constant et précis. Il a été meilleur», a-t-il reconnu auprès de la Fédération française de badminton.

Mais il pourra se consoler avec la somme de 28.000 euros touchée pour sa place de finaliste, alors que l’ancien n°1 mondial a empoché un peu plus du double avec les 57.000 euros promis au vainqueur de ce Super 750 (2e échelon international).

Et avec cette nouvelle performance de taille, Alex Lanier, champion de France et d’Europe en titre, a engrangé encore un peu plus de confiance avant le Super 1000, cette semaine, en Chine (22-27 juillet) ainsi que les Championnats de monde programmés fin août à l’Adidas Arena à Paris.