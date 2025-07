Tennis : Loïs Boisson remporte son premier titre sur le circuit WTA en s'imposant à Hambourg et intègre le Top 50

La Française Loïs Boisson a remporté, ce dimanche, le tout premier titre de sa carrière sur le circuit WTA en battant la Hongroise Anna Bondar (7-5, 6-3) à Hambourg.

Elle poursuit sur sa lancée. Après sa demi-finale de Roland-Garros il y a deux mois, Loïs Boisson a décroché son premier titre sur le circuit WTA en battant dimanche la Hongroise Anna Bondar (7-5, 6-3) en finale du tournoi de Hambourg.

Après avoir été malmenée et menée 4-0 par la Hongroise, la Dijonnaise de 22 ans est entrée dans sa finale et s’est bien reprise pour remonter et décrocher le premier set (7-5). Dans la seconde manche, elle a maîtrisé avant de distancer son adversaire pour l’emporter (6-3).

Loïs Boisson : "C'est mon premier discours donc soyez indulgent avec moi"

La révélation française de l’année décroche ainsi le premier succès d'une Tricolore sur le circuit WTA depuis la victoire de Caroline Garcia au Masters en novembre 2022. La 63e mondiale passera au 44e rang ce lundi matin lors du nouveau classement, elle qui n'était que 361e avant Roland-Garros.

«C'est la première fois que je fais un discours (de gagnante d'un tournoi), alors soyez indulgents, a-t-elle confié. Merci à tous ceux qui m'encouragent depuis tant d'années. On a bien travaillé et je suis heureuse de vous avoir à mes côtés. Je crois que c'est tout et je vais vous dire: Danke!»

Loïs Boisson, qui avait été éliminée dès le premier tour des qualifications à Wimbledon, a reçu plusieurs trophées : une coupe en forme de conteneur, une croisière, un bateau à voile dans une bouteille en verre et une bouteille de champagne.