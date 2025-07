NBA : Nikola Jokic en larmes après la victoire de son cheval sur une course en Serbie (vidéo)

La star de la NBA Nikola Jokic a fondu en larmes, dimanche, après la victoire de son cheval lors d’une une course prestigieuse en Serbie.

Encore plus heureux qu’un sacre NBA. La star de basket Nikola Jokic était présent ce dimanche à l'édition 2025 du Duzijanac, une course hippique organisée dans la commune de Subotica, dans sa région d'origine au nord de la Serbie, pour assister à la victoire de son cheval Demon Dell'Est. Le pivot a fini en larmes.

Jokic adds another trophy to the shelf 🏆😎🐎 pic.twitter.com/RVFysCggXS

— The Lakers Daddy (@NugsGetBuckets) July 27, 2025