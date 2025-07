Tour de France 2025 : la demande en mariage originale de Quinn Simmons sur les Champs-Elysées (vidéo)

Ce dimanche, lors de l’arrivée finale du Tour de France, l’Américain Quinn Simmons a demandé sa compagne en mariage sur les Champs-Élysées.

Il aura animé le Tour de France jusqu’au bout. Présent lors de certaines échappées de l’édition 2025, l'Américain Quinn Simmons s’est mis en valeur, dimanche, demandant sa compagne en mariage sur les Champs-Élysées à l'issue de la 21e et dernière étape.

Le puncheur de la formation Lidl-Trek s'est agenouillé devant sa compagne, une bague à la main, avant de la prendre dans ses bras et de lui passer l'anneau au doigt.

Quinn Simmons proposing to his partner in Paris is EVERYTHING 🥹💛



