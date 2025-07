Cyclisme : pourquoi Tadej Pogacar ne disputera-t-il pas le Tour d’Espagne ?

Tadej Pogacar, vainqueur dimanche de son quatrième Tour de France, ne disputera pas le Tour d'Espagne (23 août-14 septembre), a annoncé mardi son équipe UAE.

Il n’enchaînera pas. Tadej Pogacar, qui s’est brillamment imposé sur le Tour de France 2025 dimanche, ne prendra pas le départ de la Vuelta le 23 août prochain. Trop fatigué, le champion du monde préfère se reposer.

«Après un Tour aussi exigeant, nous avons décidé qu'il valait mieux faire une pause, a déclaré le Slovèe, dans un communiqué. La Vuelta est évidemment une course que j'aimerais courir à nouveau ; je garde de merveilleux souvenirs de 2019, mais aujourd'hui mon corps me dit qu'il doit se reposer.»

We’re delighted to announce our eight-man squad for #LaVuelta25, with @JooAlmeida98 returning to lead the team after injury 💪🏻🇪🇸



Offering the team plenty of options in the mountains, co-leader @juann_ayuso will make his third appearance in his home Grand Tour 🏔️ #WeAreUAE… pic.twitter.com/vbhlmRhxFC

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 29, 2025