Tour de France Femmes 2025 : pourquoi Kim Le Court est-elle entrée dans l’histoire ?

La Mauricienne Kim Le Court est entrée dans l’histoire du cyclisme en remportant la 5e étape du Tour de France Femmes 2025 et en s'emparant du maillot jaune.

A jamais la première. Déjà devenue la première coureuse africaine à endosser le maillot jaune du Tour de France femmes 2025 lundi, la cycliste mauricienne Kim Le Court est encore entrée dans l'histoire de l'Afrique en devenant, ce mercredi, la première à gagner une étape.

La leader de l'équipe AG Insurance-Soudal s'est imposée au sprint à Guéret lors de la 5e étape de la Grande Boucle, devançant les Néerlandaises Demi Vollering et Anna van der Breggen.

Kim Le Court is back in yellow! 💛



