Football : un ancien joueur de Manchester United sauve un homme du suicide

Un ancien joueur de Manchester United a sauvé un homme qui a tenté de se suicider en menaçant de sauter d’un pont, en Equateur.

Un moment très fort. Antonio Valencia, ex-latéral droit du club anglais de Manchester United (2009-2019) a partagé son sauvetage d’un homme qui tentait de se suicider en se jetant d’un pont, en Équateur. Le footballeur a partagé une vidéo de son acte héroïque et un message sur les réseaux sociaux en début de semaine.

«Hier soir, j'ai vécu une expérience désagréable. Un jeune homme a voulu se suicider sur ce pont, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Je suis sorti du véhicule et je me suis approché de lui. Je ne l'ai pas sauvé, mais j'ai essayé de lui parler. Dieu merci, il m'a reconnu et j'ai essayé de lui dire quelques mots d'encouragement. C'était très dur.»

«Dieu merci, sa famille est arrivée et il a décidé de ne pas se suicider. Prenons soin de nous, de nos esprits et de nos cœurs. La santé mentale est très importante, a-t-il souligné. Prenons soin de tout cela, s'il vous plaît. La vie est très fragile.»

Âgé de 39 ans, l’ancien international équatorien (99 sélections, 11 buts) est désormais entraîneur adjoint de son académie quatre ans après la fin de sa carrière à Quérétaro (Mexique).