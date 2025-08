Football : qu’est-ce que le NEOM SC, ce club saoudien dont la ville n’existe pas ?

Le NEOM SC, richissime club de football saoudien, qui recrute actuellement en Ligue 1, a la particularité de ne pas avoir de ville.

C’est le club de football qui fait parler de lui cet été sur le marché des transferts. Le Neom Sports Club, formation saoudienne fraîchement promu en première division, s’est fait une spécialité de recruter des joueurs de Ligue 1. Après Alexandre Lacazette (ex-OL, 34 ans) et Marcin Bulka (ex-Nice, 25 ans), ce sont les jeunes Nathan Zeze (Nantes, 20 ans) et Saïmon Bouabré (Monaco, 19 ans) qui vont le rejoindre. Impressionnant pour une équipe, entraînée par Christophe Galtier, qui… n'a pas de ville.

En effet, cet ancien club d’Al-Suqoor depuis 1965 a été racheté en 2023 par le le fonds souverain saoudien (PIF) et transformé en Neom SC pour devenir la nouvelle place sportive de la mégapole futuriste qui doit voir le jour en 2030. Appelé «The Line» et situé dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, ce projet, dans le cadre du plan « Vision 2030 » par Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite, est de construire une ville, longue de 170 kilomètres, au milieu de deux gratte-ciels de 500 mètres de haut sur 200 mètres de large. Les travaux devraient s’étendre jusqu’en 2039. Un total de 9 millions de personnes sont attendus pour 2045. Le coût du projet est estimé à 500 milliards de dollars.

The #NEOMStadium will be the most unique stadium in the world, over 350m above ground and seamlessly integrated into THE LINE.



