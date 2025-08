CHAN 2025 : équipes, dotation, TV, palmarès… Tout savoir sur cette compétition

Le CHAN 2025, le Championnat d’Afrique des nations, a lieu du samedi 2 au samedi 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Voici tout ce qu’il faut savoir de la compétition.

Après la CAN féminine, place au CHAN. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda (les trois pays organiseront la CAN en 2027) accueillent le championnat d’Afrique des nations du 2 au 30 août. Au total, 19 sélections nationales africaines vont s’affronter pour aller chercher le titre. Initialement prévu au mois de février, le CHAN a dû être décalé à l’été en raison du retard dans la livraison des infrastructures de la compétition.

Qu’est-ce que le CHAN ?

Créée en 2007, le CHAN, dont la première édition a eu lieu en 2009, est une compétition qui accueille les joueurs évoluant en club sur le continent africain seulement. L’occasion pour certains de pouvoir se mettre en valeur alors que les places sont chères en sélection lorsque les joueurs évoluant en Europe notamment sont présents.

Les groupes

Groupe A : Kenya, Maroc, Angola, RDC, Zambie

Groupe B : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Centrafrique

Groupe C : Ouganda, Niger, Guinée, Algérie, Afrique du Sud

Groupe D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria

Une dotation élevée

La dotation financière a connu une augmentation spectaculaire de 60 %. Le vainqueur empochera 2 millions de dollars, soit 1,75 million d’euros.

Les favoris

Alors que plusieurs équipes (Egypte, Tunisie) ont fait le choix de déclarer forfait pour alléger leur calendrier, d’autres ont été éliminés lors des phases de qualifications (Cameroun, Côte d’Ivoire). Parmi les favoris, on retrouve le Sénégal, champion en titre, la RD Congo ou encore le Maroc, l’Algérie et l’Afrique du sud.

Le palmarès

2009 : RD Congo

2011 : Tunisie

2014 : Libye

2016 : RD Congo

2018 : Maroc

2020 : Maroc

2022 : Sénégal

Sur quelle chaîne suivre le CHAN ?

Chaque jour, un match sera diffusé sur les chaînes du groupe BeIn Sport.