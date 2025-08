Formule 1 : le coéquipier de Pierre Gasly victime d’un accident lors d’essais en Hongrie

Franco Colapinto, coéquipier de Pierre Gasly dans l’écurie de Formule 1 Alpine, a été victime d’un accident lors d’essais en Hongrie ce mercredi.

Plus de peur que de mal. Franco Colapinto, le pilote argentin de Formule 1, a été victime d’un accident, ce mercredi 6 août, lors de tests de pneus pour Pirelli sur le circuit du Hungaroring, en Hongrie. Les examens au centre médical ont été rassurants.

«Franco (Colapinto) a été évalué sur place au centre médical et va bien», a précisé l’écurie Alpine dans un post X.

Team Update



During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 6, 2025