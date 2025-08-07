Disparition de Medhi Narjissi : entre commémoration et enquête judiciaire, où en est-on un an après la mort du jeune rugbyman ?

Il y a tout juste un an, le 7 août 2024, Medhi Narjissi, jeune rugbyman de l’équipe de France des moins de 18 ans, a disparu emporté par une vague, en Afrique du Sud.

C’est un triste anniversaire. Il y a un an jour pour jour, Medhi Narjissi disparaissait tragiquement en Afrique du Sud. En un stage avec l’équipe de France U18, le jeune joueur du Stade Toulousain est emporté par les vagues de la plage de Dias Beach, au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, une plage réputée dangereuse. Son corps n’a pas été retrouvé.

Que s’est-il passé le 7 août 2024 ?

Il y a quelques jours, le quotidien L’Equipe a dévoilé des détails et les témoignages glaçants des coéquipiers du jeune homme. On y apprenait que le lendemain d’un match contre une équipe universitaire, le préparateur physique Robin Laudauge avait envoyé un message dans une boucle Whatsapp créée par les encadrants, en indiquant que les joueurs devaient effectuer un bain froid pour favoriser leur récupération. Il fallait choisir entre un bain froid à l’hôtel en fin de journée ou un bain sur la plage du cap de Bonne Espérance. Le choix s’est tourné vers la plage. Sur place, alors que l’endroit est réputé pour être très dangereux, le préparateur physique restait sur la plage en laissant les jeunes nager. Au bout d’un quart d’heure, il leur demande de rentrer mais cède cinq minutes.

Après ce rab, Medhi Narjissi manquait à l’appel. «On pensait qu’il faisait une petite blague pour qu’il puisse prendre une dernière vague, a confié aux enquêteurs Antonio Ratavo. Connaissant Medhi, il aimait bien faire des choses drôles». Malheureusement ce n’était pas une blague. L’analyste de performance Axel Dupont était comme paralysé, Robin Laudauge a tenté d’envoyer une bouée sans réussite. Âgé de 16 ans, Oscar Boutez a décidé de risquer sa vie pour rejoindre Medhi Narjissi. «J’arrive à sa hauteur. Medhi est en train de crier ‘au secours’, a-t-il détaillé. II demande de l’aide. J’arrive à le récupérer, je le mets sur mon dos et je nage vers le bord… Nous avons pris la vague de plein fouet. Medhi m’a lâché. J’ai été emporté un peu n’importe comment. Il m’a semblé être resté sous l’eau une vingtaine de secondes avant que je réussisse à remonter à la surface. Je me suis retourné, j’ai regardé partout, je ne voyais plus Medhi».

Où en est l’enquête ?

Mi-septembre, la Fédération française de rugby avait mis en cause dans un rapport d’enquête interne l’encadrement, estimant notamment que «la décision d'organiser une séance de récupération dans l'eau sur la plage de Dias Beach a été prise sans considérer la dangerosité du site». Au début du mois de juin, un juge d'instruction du parquet d'Agen s’est saisi de l'affaire à la demande de la famille Narjissi. Il a procédé à la mise en examen de l'ancien manager des U18 Stéphane Cambos, après celle du préparateur physique Robin Ladauge, le 16 mai dernier, tous deux pour homicide involontaire.

Selon l’avocat de la famille Maître Martial, les protocoles de sécurité applicables à un voyage impliquant des mineurs n’auraient pas été respectés tout au long du séjour en Afrique du Sud. «Ce ne sont pas seulement ces deux personnes (Robin Ladauge et Stéphane Cambos), il y avait plusieurs adultes sur la plage. En tant qu'adultes, ils peuvent s'opposer», a également souligné Valérie Narjissi, la mère de Medhi.

Le magistrat en charge de l’affaire depuis un an a fait valoir ses droits à la retraite, il sera remplacé par une femme au 1er septembre. Du côté du parquet aussi en charge des éventuelles charges, une nouvelle procureure adjointe va être nommée à la rentrée pour aider le procureur sur ce dossier. L’avocat souhaite d’ailleurs que le futur juge d’instruction remonte la chaîne hiérarchique jusqu’au directeur technique national, Olivier Lièvremont, et au président de la FFR, Florian Grill.

Quels sont les hommages prévus ?

Ce mercredi 7 août, lors d’une cérémonie officielle mais intime, un lieu de recueillement sera inauguré dans le Parc National du Cap de Bonne Espérance, au-dessus de Dias Beach, en présence de la famille Narjissi. Un banc avec une photo de Medhi et une stèle descriptive seront installés au départ d’un long escalier qui mène à la plage.

L’équipe de France des moins de 18 ans va disputer l’International Series cette année (matchs contre l’Afrique du Sud le 8 août et le 16 août et l’Angleterre le 12 août). Les joueurs, qui auront des procédures d’encadrement renforcées, porteront des maillots floqués au nom de Medhi. Il y aura également des minutes de silence lors des matchs.