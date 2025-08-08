Toute l’actu en direct 24h/24
«C'est très irrespectueux» : la WNBA excédée par les lancers de sex-toys sur ses parquets

Les joueuses de la WNBA ont demandé une amélioration de la sécurité dans les salles. [© Christian Petersen / Getty Images via AFP]
Publié le

Les joueuses de la ligue américaine de basket WNBA ont réclamé un renforcement des mesures de sécurité dans les arènes, après que deux rencontres ont été interrompues en l’espace de quatre jours à cause de sextoys lancés sur le terrain.

Le match de vendredi entre les Golden State Valkyries et le Chicago Sky a été brièvement interrompu au cours du troisième quart-temps, le temps que les organisateurs retirent un sex-toy vert fluo repéré près du panier.

C'est le deuxième match des Valkyries à être interrompu cette semaine pour la même raison. En effet, mardi, le match de la franchise californienne contre l'Atlanta Dream a été arrêté à la dernière minute après qu'un sex-toy a été jeté sur le parquet.

«C'est très irrespectueux, je ne comprends pas vraiment l'intérêt», a déclaré Elizabeth Williams, du Chicago Sky, après le dernier incident survenu vendredi. «C'est vraiment immature. La personne qui fait ça doit grandir», a ajouté Williams. Isabelle Harrison, du New York Liberty, a demandé que la sécurité soit renforcée après l'incident de vendredi. «Ce n'est pas drôle. Cela n'a jamais été drôle», a-t-elle écrit sur X.

Une attaque revendiquée par des promoteurs de cryptomonnaie

Ces lancés honteux ont été revendiqués par des promoteurs d'une cryptomonnaie, assurant avoir voulu se faire de la publicité, selon la presse américaine.

Selon le quotidien USA Today, un porte-parole anonyme d'un groupe derrière la cryptomonnaie Green Dildo Coin a affirmé que le but était de faire le buzz pour attirer l'attention.

«Nous savions que pour nous faire entendre (...) nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet», a déclaré ce porte-parole, cité par USA Today. 

BasketSextoyWNBA

