Football : la légende du biathlon Johannes Boe signe dans un club en Norvège

Fraîchement retraité du biathlon, Johannes Boe a créé la surprise en annonçant sa reconversion dans le football. Légende des pistes, le Norvégien évolue désormais au Vinger FK, modeste club de sixième division.

À 32 ans, Johannes Boe a tiré sa révérence à l’issue de la saison 2024-2025. Cinq gros globes de cristal, 91 victoires en Coupe du monde, et cinq titres olympiques : la légende du biathlon norvégien a refermé une carrière exceptionnelle.

Mais l’ancien champion ne compte pas rester inactif. Ce mercredi 6 août, il a annoncé dans le Oppland Arbeiderblad son retour au football, discipline qu’il pratiquait à Stryn avant de se consacrer au biathlon.

Un transfert à 67 euros

Johannes Boe a signé avec le Vinger FK, une équipe de sixième division norvégienne. Sur Instagram, il s’est amusé de cette nouvelle étape en légendant : «Montant du transfert : 80 €». «J'espérais valoir plus, mais il faut bien commencer un jour», a confié l'ancien biathlète.

En réalité, l’opération a coûté 800 couronnes norvégiennes (environ 67 €), uniquement pour les formalités administratives auprès de la Fédération.

Jeudi soir, Johanne Boe a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe à l’occasion de la 7e journée du championnat. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu face à Kjellmyra, leader du groupe, alors que son équipe était menée 2-0.

Il a inscrit le premier but du Vinger FK, qui est parvenu à décrocher un match nul (2-2). Une première prometteuse pour cette reconversion atypique.

«Ce sera amusant», confiait Boe dans la presse norvégienne. «Le biathlon m’a accaparé, mais j’aimais vraiment jouer au foot avant».