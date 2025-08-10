Etats-Unis : un pilote de Nascar chute du toit de sa voiture après une victoire et se fracture la clavicule (vidéo)

L’un des pilotes stars de la Nascar, l’Américain Connor Zilisch (19 ans), s’est fracturé la clavicule en tombant lourdement de sa voiture alors qu'il célébrait sa victoire, ce samedi soir.

L'accident bête par excellence. Le pilote américain Connor Zilisch, en tête du classement de la série Xfinity (la deuxième division, en-dessous de la Nascar Cup Series), a lourdement chuté en célébrant sa sixième victoire de la saison, à Watkins Glen International, ce samedi soir.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée en tête, l’Américain de 19 ans a souhaité célébrer cette victoire en se tenant debout sur la portière du conducteur. Mais il a gliss et chuté lourdement au sol, la tête la première, en tentant cette manœuvre, comme en témoigne cette vidéo relayée sur X.

I've watched racing for 35 yrs and I've never seen anything like this happen. Zilisch the biggest young star in Nascar you hate to see something so flukey like this happen to the kid. pic.twitter.com/JCl5dPaHoM — Wesley Colvin (@TruUKFan) August 9, 2025

Immobilisé au sol de longues minutes, Connor Zilisch a finalement été évacué sur une civière puis transporté vers l’hôpital le plus proche afin de passer des examens pour déterminer la gravité de sa blessure. Le diagnostic : une fracture de la clavicule, et le pilote est heureux de s'en tirer à si bon compte.

«Merci à tous pour votre soutien aujourd'hui. Je suis sorti de l'hôpital et je vais déjà mieux. Heureusement, le scanner de ma tête est normal, je n'ai qu'une fracture de la clavicule. Je remercie tous les médecins pour leur rapidité d'intervention et je suis reconnaissant que cela n'ait pas été plus grave», a synthétisé le pilote américain dans un message posté sur X à sa sortie de l’hôpital dans la nuit de samedi à dimanche.

Thank you everybody for reaching out today. I’m out of the hospital and getting better already. Thankfully, CT scans for my head are clear, I just have a broken collarbone. Thankful for all the medics for quick attention and grateful it wasn’t any worse.❤️ — Connor Zilisch (@ConnorZilisch) August 10, 2025

Avec ce sixième succès glané samedi soir, Connor Zilisch occupe désormais la tête du classement de la série Xfinity. Ce dernier a réalisé une série exceptionnelle de 11 arrivées consécutives dans le top 5 depuis mai dernier, avec des victoires à Pocono, Sonoma, Dover, Indianapolis et maintenant Watkins Glen.

Zilisch devait même participer à la course reine, en Nascar Cup Series, ce dimanche à Watkins Glen, où il s'était qualifié en 25e position, mais Trackhouse Racing a annoncé samedi soir que l'équipe retirerait la Chevrolet n° 87 de Zilisch, selon CBS Sports. Sa prochaine course est prévue dans deux semaines au Daytona International Speedway, le 22 août.