Athlétisme : Armand Duplantis bat une nouvelle fois son propre record du monde

Le Suédois Armand Duplantis a battu ce mardi pour la 13e fois le record du monde de saut à la perche en franchissant une barre à 6,29 mètres lors du meeting de Budapest (Hongrie).

Toujours plus haut. Le perchiste suédois Armand Duplantis, double champion olympique du saut à la perche, a une nouvelle fois amélioré son record du monde d'un centimètre en le portant à 6,29 mètres ce mardi lors du meeting de Budapest (Hongrie).

À 25 ans, «Mondo» Duplantis a battu pour la 13e fois le record du monde de sa discipline. Il est parvenu à réaliser cet exploit trois fois cette annéen après Clermont-Ferrand (6,27 m) en février et Stockholm (6,28 m) chez lui le 15 juin.

En franchissant cette barre de 6,29 mètres à son deuxième essai mardi, Armand Duplantis a signé un 33e succès au cours de sa carrière en devançant le Grec Emmanouil Karalis (6,02) et l'Australien Kurtis Marschall (5,83 m).

Il s’affiche ainsi comme le grandissime favori pour un troisième titre mondial consécutif en extérieur lors d’une compétition qui se déroulera du 13 au 21 septembre à Tokyo (Japon).