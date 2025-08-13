Toute l’actu en direct 24h/24
Jeux mondiaux : ce que l’on sait de l'athlète italien mort durant une épreuve à 29 ans

L'Italien de 29 ans était doctorant en Suède. [Capture d'écran X @Coninews]
Par Dylan Veerasamy
Publié le - Mis à jour le

La 12e édition des Jeux mondiaux, un événement multi-sports comprenant des disciplines non-inscrites au programme des Jeux olympiques, a été endeuillée par la mort d'un participant.

Un décès en pleine épreuve et des questions qui subsistent. A Chengdu, en Chine, les centaines de participants venus des quatre coins du globe afin de prendre part aux Jeux mondiaux sont en deuil après l'annonce du décès de l'Italien Mattia Debertolis, ce mardi 12 août.

Dans un communiqué publié par l'organisation et la Fédération internationale de course d'orientation, épreuve à laquelle il participait le 8 août dernier, il est indiqué que le sportif de 29 ans a été retrouvé inconscient. Hospitalisé, il a finalement succombé ce mardi «malgré les soins médicaux experts prodigués immédiatement dans l’un des meilleurs établissements médicaux de Chine».

Un spécialiste de sa discipline

Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les circonstances ou les causes de la mort de celui qui occupait le poste d'ingénieur civil et de doctorant à l'université de Stockholm.

137e mondial au classement mondial de la course d'orientation, l'Italien avait déjà participé à plusieurs compétitions au niveau international.

Sport

