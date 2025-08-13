Jeux mondiaux : ce que l’on sait de l'athlète italien mort durant une épreuve à 29 ans

La 12e édition des Jeux mondiaux, un événement multi-sports comprenant des disciplines non-inscrites au programme des Jeux olympiques, a été endeuillée par la mort d'un participant.

Un décès en pleine épreuve et des questions qui subsistent. A Chengdu, en Chine, les centaines de participants venus des quatre coins du globe afin de prendre part aux Jeux mondiaux sont en deuil après l'annonce du décès de l'Italien Mattia Debertolis, ce mardi 12 août.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Mattia Debertolis. Atleta azzurro di orienteering, il ventinovenne trentino ha perso la vita in seguito a un malore durante una gara dei #WorldGames di Chengdu, in Cina.



Il cordoglio 👉 https://t.co/3CC4VzevVMpic.twitter.com/X8v6wMcNyc — CONI (@Coninews) August 12, 2025

Dans un communiqué publié par l'organisation et la Fédération internationale de course d'orientation, épreuve à laquelle il participait le 8 août dernier, il est indiqué que le sportif de 29 ans a été retrouvé inconscient. Hospitalisé, il a finalement succombé ce mardi «malgré les soins médicaux experts prodigués immédiatement dans l’un des meilleurs établissements médicaux de Chine».

Un spécialiste de sa discipline

Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les circonstances ou les causes de la mort de celui qui occupait le poste d'ingénieur civil et de doctorant à l'université de Stockholm.

137e mondial au classement mondial de la course d'orientation, l'Italien avait déjà participé à plusieurs compétitions au niveau international.