Tennis : l’ancienne numéro 1 mondiale Venus Williams, 45 ans, participera à l’US Open

La joueuse de tennis américaine Venus Williams a reçu une invitation pour participer à l'US Open, dernier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison. Il se tiendra à New York du 24 août au 7 septembre.

Venus Williams n'a pas dit son dernier mot. A 45 ans, l'ancienne numéro 1 mondiale a reçu une invitation pour participer à l'US Open, qu'elle a remporté deux fois en 2000 et 2001. Elle y fera son grand retour après deux ans d'absence, ont annoncé ce mercredi les organisateurs.

La septuple vainqueur en Grand Chelem deviendra la deuxième joueuse la plus âgée à figurer dans le tableau final du tournoi américain après Renée Richards, née Richard Raskind avant de changer de sexe, qui avait 47 ans lorsqu'elle y fut éliminée au 1er tour en 1981.

L'aînée des soeurs Williams a fait son retour à la compétition le 23 juillet dernier au tournoi de Washington, après 16 mois d'absence. Un retour qui s'est soldé par une victoire au premier tour sur sa compatriote Peyton Stearns, alors 35e mondiale, avant qu'elle ne s'incline au tour suivant.

Le dernier des 49 titres de l'ancienne N.1 mondiale sur le circuit WTA remonte à 2016, au tournoi de Taïwan. Venus Williams s'alignera également à l'US Open dans le double mixte, aux côtés de son compatriote Reilly Opelka.