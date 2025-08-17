UFC 319 : 529 coups, 21 minutes et 40 secondes de contrôle... Khamzat Chimaev a surclassé Dricus Du Plessis

Khamzat Chimaev a largement dominé ce dimanche à Chicago le champion de la catégorie des poids moyens Dricus Du Plessis pour lui ravir sa ceinture. Une décision unanime des juges au terme d'un combat qui s'est joué presque intégralement au sol.

Parmi les légendes qui ont foulé les parquets à l'UFC, y'en a-t-il un seul qui aurait réussi à dominer Khamzat Chimaev au sol ? Le Tchétchène naturalisé Émirati a rendu ce dimanche 17 août au United Center de Chicago à l'occasion de l'UFC 319. Une copie remarquable pour ravir la ceinture des poids moyens au Sud-Africain Dricus Du Plessis, devant un public acquis à la cause du nouveau champion.

Ultra-dominant dans les cinq reprises, Khamzat Chimaev a fait étalage de ses immenses qualités de lutteur pour amener le combat au sol dès les premières secondes de chacune des reprises. Laissant son adversaire impuissant.

À 31 ans, Khamzat Chimaev reste invaincu après 15 combats. Cinq ans après ses débuts à l'UFC, le combattant d'origine tchétchène atteint le sommet de l'UFC.

Une domination totale

Champion de la catégorie des poids moyens depuis sa victoire contre Sean Strickland en janvier 2024, Dricus Du Plessis avait auparavant défendu deux fois son titre. Invaincu à l'UFC, jamais le Sud-Africain n'avait été dominé comme il l'a été contre Khamzat Chimaev. Pris à la gorge du début à la fin, il a été incapable de faire étalage de ses qualités de striker, sans cesse amené au sol par le néo-champion.

L'Émirati a frappé son adversaire à 529 reprises et a contrôlé pendant 21 minutes et 40 secondes... sur 25 minutes de combat. Il a également réussi 12 takedowns.

«Les chiffres parlent d'eux-mêmes», a commenté le principal intéressé, interrogé sur les critiques qui ont pu le viser, jugeant sa façon de combattre d'ennuyante.

Désormais champion de la catégorie des poids moyens, Khamzat Chimaev a assuré être «prêt à combattre n'importe qui». L'occasion pour Dricus Du Plessis de prendre sa revanche ? L'ancien champion serait légitime de le demander.

Son bourreau du soir en tout cas, lui a tressé des louanges : «Du Plessis est le seul champion qui a osé prononcer mon nom pour m'affronter. Ce gars a un grand coeur. Un vrai lion africain», a-t-il déclaré.