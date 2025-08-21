Football : tout savoir sur Neil El Aynaoui, le nouveau joueur de l'équipe nationale du Maroc et fils d'une légende du tennis

Récemment arrivé à l'AS Roma après deux saisons passées du côté du RC Lens, le Franco-marocain Neil El Aynaoui a choisi de représenter les Lions de l'Atlas sur la scène internationale.

Et si le Maroc venait de réaliser une bonne pioche ? À quelques mois de leur Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026, les Lions de l'Atlas, emmenés par Walid Regragui, pourraient compter sur un élément prometteur : Neil El Aynaoui.

Le milieu de terrain de 24 ans aurait fait son choix, selon Foot Mercato, et serait prêt à rejoindre officiellement le Maroc. Déjà passé par la sélection olympique (moins de 23 ans) du Maroc, Neil El Aynaoui était éligible avec l'équipe de France.

Fils d'une icône du tennis marocain

Il suit, d'une certaine manière, les traces de son père qui n'est autre que Younes El Aynaoui, ancien tennisman marocain et premier professionnel du pays entre 1990 et 2008. Vainqueur de cinq tournois et 14e mondial en 2002, ce dernier a été un élément important dans le début de carrière de son fils.

«Mon père insiste beaucoup sur l’importance de bien récupérer (...). Il ne va pas me donner des conseils tactiques ou techniques mais plutôt sur les détails qui permettent de rester au haut niveau, sur l’hygiène de vie, tous les petits trucs qui feront que je serai bien physiquement», confiait-il à Lensois.com.

Un profil convoité par les Lions de l'Atlas

Formé en Espagne, puis dans sa ville natale de Nancy, Neil El Aynaoui a longtemps laissé peser le doute sur le choix de sa sélection nationale entre la France et le Maroc. En 2023, il reçoit sa première convocation avec la sélection olympique marocaine dans le cadre d'une rencontre contre le Brésil.

Plus tard dans l'année, il est de nouveau convoqué pour des rencontres amicales contre l'Irak et la République dominicaine, sans disputer la moindre minute. Selon plusieurs médias, le milieu de terrain de l'AS Roma aurait tapé dans l'oeil du sélectionneur Walid Regragui au point d'être appelé avec le Maroc contre le Niger et la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le quatrième marocain de l'histoire de l'AS Roma

En rejoignant l'AS Roma après deux saisons pleines à Lens, Neil El Aynaoui est devenu le quatrième joueur de nationalité marocaine à évoluer sous les couleurs des «Giallorossi». Par le passé, Houssine Kharja, formé au Paris Saint-Germain, et Ismail H'Maidat ont réalisé des passages à Rome, tout comme l'actuel directeur sportif de l'OM : Medhi Benatia.

Signé pour près de 25 millions d'euros, le futur international marocain portera le numéro 8, précédemment arboré par Eduardo Bove lors de la saison 2024-2025 avant son prêt à la Fiorentina.