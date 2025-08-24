Cristiano Ronaldo : pourquoi le Portugais est-il encore entré dans l’histoire ?

Malgré la défaite de son équipe Al-Nassr hier en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo a inscrit un nouveau but. Le Portugais rentre une nouvelle fois un peu plus dans l'histoire en devenant le seul joueur à avoir inscrit au moins 100 buts dans 4 clubs différents.

Cent buts dans 4 clubs différents. Voici l'exploit réalisé par Cristiano Ronaldo tout au long de sa carrière et qu'il a parachevé hier en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Malgré la défaite de son équipe (2-2, 5-4 tab Al-Ahli), le Portugais de 40 ans a marqué son 100e but sous les couleurs d'Al-Nassr.

Il a également inscrit 145 buts pour Manchester United, 450 pour le Real Madrid et 101 pour la Juventus de Turin.

C'est sur pénalty que «CR7» a ouvert le score hier, augmentant son total de but en finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite à 3. Il a aussi inscrit 74 buts en Championnat, 14 en Ligue des champions asiatique, 3 en King's Cup, et 6 en Coupe arabe des clubs champions.

Le natif de Madère a par ailleurs marqué 138 buts avec sa sélection nationale.