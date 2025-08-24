Rugby : l'Argentine réalise l'exploit en battant la Nouvelle-Zélande pour la première fois de son histoire à domicile

L'Argentine a décroché la toute première victoire à domicile de son histoire face aux All Blacks. Les Pumas ont réalisé un exploit en s'imposant 29-23 à Cordoba lors de la deuxième journée du Rugby Championship.

Une grande première. Pour la deuxième journée de Rugby Championship, les Argentins ont fait preuve d'une grande discipline pour décrocher une victoire face aux All Blacks (29-23). La semaine dernière, les Pumas s'étaient fait écraser 41-24 au cours de la première rencontre.

La Nouvelle-Zélande était la seule nation majeure que l'Argentine n'avait jamais battue sur son sol. Les Pumas ont su tirer les leçons de leur premier échec, en attaquant d'entrée en mêlant intensité et rythme.

Une victoire construite face aux perches

Les All Blacks ont tout de même bien entamé la rencontre grâce à deux essais à la 19e et à la 25e de Billy Proctor et Fletcher Newell. Les deux n'ont pas été transformés par l'ouvreur Beauden Barrett, manquant l'opportunité d'inscrire quatre points supplémentaires. Du côté des hommes de Felipe Contepomi, l'écart s'est réduit dès la 32e minute de jeu grâce à un essai de Juan Martin Gonzalez, ramenant le score à 13-13.

La victoire des Argentins s'est réellement construite au retour des vestiaires. Grâce à deux pénalités, les Pumas ont repris l'avantage très rapidement. En confiance, Gonzalo Garcia est passé dernière la ligne à la 59e permettant leur permettant de compter 13 points d'avance.

Malgré un retour des hommes de Scott Robertson, grâce à un essai de Samisoni Taukei'aho à la 68e minute, les Argentins se sont envolés vers une première victoire historique sur leur pelouse suite à énième pénalité de Carreras. Damian McKenzie, après la sirène, a permis aux All Blacks d'éviter de repartir bredouille en passant une pénalité assurant le bonus défensif.

Après deux journées de Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande est en tête du classement, avec 6 points, grâce à deux bonus récoltés. Derrière, l'Australie est en embuscade à la seconde place, avec 5 points, suite à sa défaite face aux Springboks.

L'Afrique du Sud et l'Argentine réduisent l'écart avec 4 points désormais. Les prochains matchs auront lieu le 6 septembre prochain.