Equipe de France : Adrien Rabiot et Hugo Ekitike appelés chez les Bleus par Didier Deschamps ?

Didier Deschamps doit dévoiler, ce mercredi (14h), la liste des joueurs retenus pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

C’est la rentrée pour Didier Deschamps. Deux mois et demi après la 3e place décrochée lors de la dernière Ligue des nations, le sélectionneur des Bleus doit dévoiler, ce mercredi (14h), sa liste pour le début des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 et les deux premières rencontres contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre). Et l’une des principales interrogations concerne Adrien Rabiot (30 ans, 53 sélections).

Hugo Ekitike étincelant avec Liverpool

Le milieu de terrain a été mis à l’écart et placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, après la défaite de l’OM à Rennes (1-0) et la bagarre qui a suivi avec Jonathan Rowe. Malgré cette situation, l’ancien joueur de la Juventus Turin conserve la confiance patron des Bleus et du staff tricolore, qui le considère comme l’un des cadres de cette équipe, devrait bien être présent. Même si sa condition physique pourrait poser question après avoir été privé des derniers matchs.

Pour cette première liste de la saison, Didier Deschamps pourrait également réserver quelques surprises avec notamment la première convocation d’Hugo Ekitike (23 ans). Transféré cet été de l’Eintracht Francfort à Liverpool pour plus de 90 millions d’euros, l’attaquant français s’est déjà parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. Le joueur formé à Reims a effectué des débuts fracassants sous le maillot des Reds avec trois buts et une passe décisive en trois rencontres de Premier League.

Et si «DD» hésitait encore à appeler Hugo Ekitike, sa dernière prestation contre Newcastle devrait avoir fini de le convaincre (2-3). Pour le reste, il existe plusieurs incertitudes en raison du manque de temps de jeu de certains et d’un déficit de condition physique pour d’autres. Mais le mystère sera levé aux alentours de 14h.