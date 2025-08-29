UTMB 2025 : qui est François D'Haene, l'ultra-trailer légendaire qui pourrait battre un nouveau record pour cette nouvelle édition ?

François D’Haene fait office de grand favori pour l’édition 2025 de l’ultra-trail du Mont-Blanc qui débutera ce vendredi à Chamonix (Haute-Savoie). Le Français de 39 ans, déjà vainqueur à quatre reprises de la «Diagonale du Fou», va tenter de remporter un cinquième succès sur cette épreuve, ce qui constituerait un record en la matière.

Une potentielle ligne supplémentaire dans un palmarès bien fourni. Véritable légende de son sport, François D’Haene tentera ce vendredi d’obtenir un cinquième titre sur l’ultra-trail du Mont-Blanc après quatre ans d’absence sur l’épreuve. En cas de sacre, ce cinquième succès constituerait un record sur l’UTMB.

«Il est vrai que certains éléments me placent naturellement en favori : l'expérience et mes quatre victoires passées, par exemple. Je ne le nie pas et j'en suis plutôt content. Depuis plus d'un an, tous les objectifs que je m'étais fixés ont été atteints, donc cela ne me met pas plus de pression», a affirmé l’athlète dans une interview accordée à L’Equipe.

Revenu à son meilleur niveau après une double fracture de la cheville en 2022-2023, la légende de 39 ans a remporté l’an dernier le Tor des Géants, une course de 330 kilomètres avec 24.000 mètres de dénivelé positif. Cette belle forme s’est poursuivi ces derniers mois avec une victoire sur la Transylvania (102 km) en mai et un record établi sur le Nolan's 14, une course de 150 kilomètres et 14.000 mètres de dénivelé positif, en juillet dans le Colorado.

«Ce qui me rend surtout fier, c'est d'avoir remporté, en plus de l'UTMB, des courses très différentes : la Diagonale des Fous, la Hardrock, le Mont Fuji (2014), le Tor des Géants (2024), Madère (2017), le 80 km du Mont-Blanc (2013)...», a confié le Lillois au journal sportif.

19 ans après sa première apparition sur l’UTMB, où il avait terminé à la quatrième position, François D’Haene aura l’occasion ce vendredi de rentrer encore un peu plus dans l’histoire de ce sport.