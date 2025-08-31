Formule 1 : le Français Isack Hadjar s'offre son premier podium aux Pays-Bas, victoire d'Oscar Piastri

Le Français Isack Hadjar a décroché son premier podium en Formule 1 en terminant troisième, dimanche, du Grand Prix des Pays-Bas remporté par l'Australien Oscar Piastri.

Il a réussi sa rentrée. Ce dimanche, la Formule 1 faisait son retour aux Pays-Bas après trois semaines de vacances, et si l’Australien Oscar Piastri, leader du championnat du monde, s’est une nouvelle fois imposé, c’est le Français Isack Hadjar qui a fait sensation en décrochant la troisième place. Son premier podium dans l'élite.

Quatrième sur la grille de départ après de superbes qualifications la veille, le jeune pilote Racing Bulls s’est montré très à son aise sur le circuit de Zandvoort. Après avoir résisté à Charles Leclerc, le Parisien a ensuite tenu à distance George Russell en fin de course. «Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir conservé cette quatrième place pendant toute la course, a réagi Isack Hadjar. Désolé pour Lando (Norris), mais nous n'avons commis aucune erreur, la voiture a été parfaite tout au long du week-end et je suis vraiment satisfait de moi.»

Ferrari au plus mal

Devant lui, Piastri a dominé de bout en bout une course marquée par l'abandon de son coéquipier Lando Norris, deuxième au classement général. Le Britannique a été victime d'un problème mécanique à une dizaine de tours de la fin, alors qu'il était deuxième. Au classement général, l’Australien compte désormais 34 points d’avance à l'issue de cette 15e manche (sur 24).

Les deux autres Français, Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine) n’ont pas connu la même réussite. Ils terminent respectivement 10e et 17e.

Ferrari a connu une course cauchemardesque après l'abandon de ses deux pilotes. Lewis Hamilton a été victime d'une sortie de piste puis Charles Leclerc a eu un accrochage avec la Mercedes de l'Italien Andrea Kimi Antonelli. C'est un sacré coup dur pour la Scuderia, deuxième au championnat des constructeurs. D’ailleurs, le prochain rendez-vous a lieu le week-end prochain à Monza chez Ferrari.