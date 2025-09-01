Toute l’actu en direct 24h/24
Eliminatoires Coupe du monde 2026 : où le match entre l’Ukraine et la France se jouera-t-il ?

L'équipe de France affronte l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L'équipe de France affronte l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. [Johnny Fidelin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France affronte l’Ukraine, ce vendredi (20h45), pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Une nouvelle campagne pour les Bleus. Pour ce premier rassemblement de la saison, l’équipe de France va entamer ses éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec deux matchs contre l’Ukraine puis l’Islande. Mais le premier rendez-vous, ce vendredi, ne se jouera pas sur le sol ukrainien. En raison du contexte géopolitique, la rencontre a été délocalisée et se jouera sur la pelouse de la Tarczyński Arena de Wroclaw (Pologne). Le coup d’envoi sera donné à 20h45.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers feront ensuite leur retour dans l’Hexagone pour affronter, mardi prochain, les Islandais. Mais ils ne joueront pas au Stade de France. Ils évolueront au Parc des Princes comme lors de leurs deux autres matchs à domicile contre l’Azerbaïdjan (vendredi 10 octobre) et la réception de l’Ukraine (jeudi 13 novembre).

L'équipe de France va affronter l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : le calendrier complet de l'équipe de France

Les Bleus devront terminer à la 1ère place de leur groupe pour se qualifier directement pour la Coupe du monde 2026, qui sera la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

