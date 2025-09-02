Toute l’actu en direct 24h/24
«Brésil ou pas…» : l’impressionnante vidéo de Nassourdine Imavov avec Claude Makelele avant l’UFC Paris

En cas de victoire samedi, Nassourdine Imavov devrait avoir une chance pour le titre des -84kg de l'UFC. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant son combat contre Caio Borralho, ce samedi, à l’UFC Paris 4, le Français Nassourdine Imavov a publié une vidéo lundi soir à destination du Brésilien, avec Claude Makelele en invité.

Les nostalgiques ont dû adorer. À l’approche de l’UFC Paris lors duquel il affrontera Caio Borralho en main event, Nassourdine Imavov a posté une vidéo pour répondre à une provocation du Brésilien. Et pour cela, il a fait appel à l’ancien joueur de l’équipe de France de football, Claude Makelele qui a repris l’une de ses déclarations les plus célèbres.

La vidéo démarre avec Borralho qui explique que le «Sniper» est originaire du Daghestan. «Ce n'est pas un gars qui respecte le peuple français», lance-t-il. «Tu sais ce que c'est d'être un Français toi ? Hey Nass, c'est à toi de jouer. À ton tour maintenant», répond alors l’ancien milieu passé par l’OM, le PSG et le Real Madrid.

La fameuse phrase «Brésil ou pas, je m'en bats les cou*****» apparaît alors dans la vidéo. Makelele l’avait sorti dans un documentaire sur la Coupe du monde de football 2006, où la France avait battu le Brésil en quarts de finale.

Une vidéo qui a reçu un bel accueil de la part des fans sur les réseaux sociaux. De quoi faire monter la température avant le combat à l'Accor Arena samedi soir.

