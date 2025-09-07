Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«T’es journaliste, pas joueur !» : le coup de gueule Guerschon Yabusele après l’élimination de la France à l’Eurobasket (vidéo)

Guerschon Yabusele était le capitaine des Bleus dans cet Eurobasket. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après l'élimination de l'équipe de France à l'Eurobasket 2025 dimanche, le capitaine tricolore Guerschon Yabusele a voulu recadrer un journaliste géorgien un peu trop festif en zone mixte.

Il n'a pas vraiment apprécié. Quelques minutes après l'élimination des Bleus à l'Eurobasket 2025, après une défaite contre la Géorgie (80-70), ce dimanche à Riga (Lettonie), la tension était présente en zone mixte. 

Alors que Guerschon Yabusele, capitaine de l'équipe de France, répondait aux questions de la presse, un journaliste géorgien s'est montré un peu trop démonstratif en célébrant la qualification historique de son pays.

 «Eh eh, on parle ici, doucement, tu es journaliste, pas joueur !», lui a alors lancé le nouveau joueur des New York Knicks en NBA.

La phase finale de l'Eurobasket 2025 est organisé en Lettonie.
Sur le même sujet Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

Privés de nombreux cadres (Victor Wembanyama, Evan Fournier, Rudy Gobert, Mathias Lessort) et handicapés par le forfait pendant la compétition d'Alexandre Sarr, les hommes de Frédéric Fauthoux ont connu une terrible désillusion.

BasketSportEuroBasket

À suivre aussi

Eurobasket 2025 : les résultats complets de l’équipe de France
Eurobasket 2025 : battue par la Géorgie (80-70), l'équipe de France est éliminée dès les huitièmes de finale
La phase finale de l'Eurobasket 2025 est organisé en Lettonie.
Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités