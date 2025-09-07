«T’es journaliste, pas joueur !» : le coup de gueule Guerschon Yabusele après l’élimination de la France à l’Eurobasket (vidéo)

Après l'élimination de l'équipe de France à l'Eurobasket 2025 dimanche, le capitaine tricolore Guerschon Yabusele a voulu recadrer un journaliste géorgien un peu trop festif en zone mixte.

Il n'a pas vraiment apprécié. Quelques minutes après l'élimination des Bleus à l'Eurobasket 2025, après une défaite contre la Géorgie (80-70), ce dimanche à Riga (Lettonie), la tension était présente en zone mixte.

Alors que Guerschon Yabusele, capitaine de l'équipe de France, répondait aux questions de la presse, un journaliste géorgien s'est montré un peu trop démonstratif en célébrant la qualification historique de son pays.

😔🇫🇷 Guerschon Yabusele was annoyed with a Georgian journalist who was celebrating too loud #Eurobasketpic.twitter.com/3tHOvakeYm — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 7, 2025

«Eh eh, on parle ici, doucement, tu es journaliste, pas joueur !», lui a alors lancé le nouveau joueur des New York Knicks en NBA.

Privés de nombreux cadres (Victor Wembanyama, Evan Fournier, Rudy Gobert, Mathias Lessort) et handicapés par le forfait pendant la compétition d'Alexandre Sarr, les hommes de Frédéric Fauthoux ont connu une terrible désillusion.