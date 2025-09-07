Tour de Grande-Bretagne 2025 : le classement général complet après la victoire finale de Romain Grégoire

Le Français Romain Grégoire a remporté dimanche le Tour de Grande-Bretagne cycliste au terme de la 6e étape à Cardiff (Pays de Galles).
Une victoire de prestige. Romain Grégoire, de la formation Groupama-FDJ, a remporté dimanche le Tour de Grande-Bretagne cycliste en résistant dans le final aux attaques du Belge Remco Evenepoel, son dauphin au classement général.
A 22 ans, le puncheur tricolore, qui avait revêtu le maillot vert de leader à la faveur de sa victoire dans la 4e étape, signe son 10e succès chez les professionnels.
Sans doute l'un des plus beaux avec une étape du Tour du Pays Basque l'an passé et les Quatre jours de Dunkerque en 2023.
Le classement général final
1. Romain Grégoire (FRA/Groupama-FDJ) en 19h31min23sec
2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step) à 2’’
3. Julian Alaphilippe (FRA/Tudor Pro Cycling Team) à 4’’
4. Oscar Onley (GBR/Team Picnic PostNL) à 8’’
5. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Decathlon AG2R La Mondiale Team à 12’’
6. Afonso Eulálio (POR/Bahrain – Victorious) à 12’’
7. Ilan Van Wilder (BEL/Soudal Quick-Step) à 12’’
8. Bauke Mollema (NED/Lidl – Trek) à 12’’
9. Pello Bilbao (ESP/Bahrain – Victorious) à 17’’
10. Pavel Sivakov (FRA/UAE Team Emirates – XRG) à 17’’
11. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling Team) à 17’’
12. Joseph Blackmore (GBR/Israel – Premier Tech) à 17’’
13. Thomas Gloag (GBR/Team Visma | Lease a Bike) à 29’’
14. Andrew August (USA/INEOS Grenadiers) à 30’’
15. Matthew Brennan (GBR/Team Visma | Lease a Bike) à 31’’
16. Rubén Fernández (ESP/Anicolor / Tien 21) à 42’’
17. Tao Hart Geoghegan (GBR/Lidl – Trek) à 42’’
18. Milan Lanhove (BEL/Team Flanders – Baloise) à 58’’
19. Thymen Arensman (NED/INEOS Grenadiers) à 1’03’’
20. Mats Wenzel (LUX/Equipo Kern Pharma) à 1’11’’
