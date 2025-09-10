Cristiano Ronaldo : pourquoi le Portugais est-il encore entré dans l’histoire de football ?

Buteur mardi soir en Hongrie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois entré dans l’histoire du football.

Encore un record ! Cristiano Ronaldo a marqué mardi sur pénalty lors de la victoire du Portugal en Hongrie (2-3) lors des qualifications pour le Mondial 2026. Une réalisation qui lui permet de devenir co-meilleur réalisateur de l’histoire des qualifications pour une Coupe du monde.

Le joueur d’Al-Nassr (40 ans), qui a inscrit son 141e but en sélection nationale (son 943e but en carrière), a rejoint l’ancien attaquant du Guatemala Carlos Ruiz, avec 39 unités au compteur. Cet ancien footballeur a pris sa retraite en 2016.

Déjà auteur d’un doublé en Arménie samedi, il peut encore devenir seul à détenir le record puisqu’il reste aux Portugais encore quatre rencontres dans ces éliminatoires.

Ils recevront l’Irlande et les Hongrois en octobre, avant de se déplacer chez les Irlandais et de recevoir l’Arménie en novembre.