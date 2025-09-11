Boxe : carte complète, diffusion, lieu… Tout savoir sur le combat de l'année Canelo Alvarez-Terence Crawford

Saul «Canelo» Alvarez et Terence Crawford vont s’affronter dans la nuit de samedi à dimanche, pour le titre incontesté en catégorie super-moyens de boxe. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule ce combat ?

C’est à Las Vegas dans l’Allegiant Stadium que le combat de boxe entre Saul « Canelo » Alvarez et Terence Crawford, pour les cinq ceintures (WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring) des poids super-moyens, aura lieu. Avec 63 victoires en carrière et seulement deux défaites, le Mexicain est une véritable machine. En face, l’Américain a lui aussi a été champion dans quatre catégories de poids différentes. Il possède aussi un sacré bilan avec 41 combats, 41 victoires, dont 31 avant la limite.

Christian Mbilli sur la carte

Dans cette soirée, Christian Mbilli sera aussi au programme. Le puncheur français, détenteur de la ceinture intérimaire WBC de la catégorie, fera face à Lester Martínez. En cas de victoire dans un combat, Mbilli devrait avoir sa chance de titre contre le vainqueur du main event.

La carte priniciple des combats

Canelo Alvarez vs. Terence Crawford (ceintures WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring super middleweight)

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (light middleweight)

Christian Mbilli vs. Lester Martínez (ceinture intérimaire WBC super middleweight)

Mohammed Alakel vs. Travis Kent Crawford (catchweight)

Carte préliminaire de la réunion Canelo Álvarez – Terence Crawford

Marco Verde vs. Marcos Osorio-Betancourt (catchweight)

Steven Nelson vs. Raiko Santana (heavyweight)

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (super featherweight)

Reito Tsutsumi vs. Javier Martinez (light welterweight)

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin (light heavyweight)

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (super middleweight)

A quelle heure ?

La carte préliminaire commencera à 21h30 (heure française) alors que la carte principale débutera à partir de 3h.

Sur quelle chaîne ?

La soirée boxe sera à suivre en direct sur Netflix.