Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche (13h) pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, devant le pilote Williams, Carlos Sainz, et Liam Lawson.

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Quelle séance de qualifications !



Verstappen prend la pole position, suivi de Sainz en P2 et de Lawson en P3 🫨

