Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche (13h) pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, devant le pilote Williams, Carlos Sainz, et Liam Lawson. [REUTERS/Anton Vaganov]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche (13h) pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, devant le pilote Williams, Carlos Sainz, et Liam Lawson.

1ERE LIGNE

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

2EME LIGNE

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

3EME LIGNE

George Russell (GBR/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

4EME LIGNE

Lando Norris (GBR/McLaren)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

5EME LIGNE

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6EME LIGNE

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

7EME LIGNE

Gabriel Bortoleto (BRE/Sauber)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

8EME LIGNE

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

9EME LIGNE

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan la saison dernière.
Sur le même sujet Formule 1 : le programme TV du Grand Prix d’Azerbaïdjan Lire

10EME LIGNE

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Alexander Albon (THA/Williams)

Formule 1Grand PrixAzerbaïdjan

À suivre aussi

«Je suis davantage tourné vers l’art aujourd’hui» : Lewis Hamilton révèle pourquoi il a vendu sa collection de voitures à 15 millions d'euros
Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan la saison dernière.
Formule 1 : le programme TV du Grand Prix d’Azerbaïdjan
«Ça me fait peur mais…» : les confidences d’Isack Hadjar sur une éventuelle arrivée chez Red Bull en Formule 1

Ailleurs sur le web

Dernières actualités