Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche (13h) pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, devant le pilote Williams, Carlos Sainz, et Liam Lawson.
1ERE LIGNE
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Carlos Sainz (ESP/Williams)
Quelle séance de qualifications !
Verstappen prend la pole position, suivi de Sainz en P2 et de Lawson en P3
#AzerbaijanGP#F1pic.twitter.com/hOSgsFRbK8
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 20, 2025
2EME LIGNE
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3EME LIGNE
George Russell (GBR/Mercedes)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
4EME LIGNE
Lando Norris (GBR/McLaren)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)
5EME LIGNE
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6EME LIGNE
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
7EME LIGNE
Gabriel Bortoleto (BRE/Sauber)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
8EME LIGNE
Oliver Bearman (GBR/Haas)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
9EME LIGNE
Nico Hülkenberg (GER/Sauber)
Esteban Ocon (FRA/Haas)
10EME LIGNE
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
Alexander Albon (THA/Williams)