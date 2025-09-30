Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : le triplé de Kylian Mbappé lors de Kaïrat Almaty-Real Madrid (vidéo)

Kylian Mbappé a inscrit 13 buts avec le Real Madrid depuis le début de la saison. [REUTERS/Pavel Mikheyev]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors de la large victoire du Real Madrid sur la pelouse de Kaïrat Almaty (5-0) en Ligue des champions, ce mardi soir, Kylian Mbappé a inscrit un triplé.

Il ne s’arrête plus. Sur la pelouse du modeste club du Kazakhstan, Kaïrat Almaty, le Real Madrid s’est imposé aisément (5-0) avec trois buts de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a signé ses 11e, 12e et 13e réalisations cette saison avec le club madrilène.

25e minute (sp)

52e minute

74e minute  

