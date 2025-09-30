Ligue des champions : le triplé de Kylian Mbappé lors de Kaïrat Almaty-Real Madrid (vidéo)

Lors de la large victoire du Real Madrid sur la pelouse de Kaïrat Almaty (5-0) en Ligue des champions, ce mardi soir, Kylian Mbappé a inscrit un triplé.

Il ne s’arrête plus. Sur la pelouse du modeste club du Kazakhstan, Kaïrat Almaty, le Real Madrid s’est imposé aisément (5-0) avec trois buts de Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a signé ses 11e, 12e et 13e réalisations cette saison avec le club madrilène.

25e minute (sp)

LE 11E BUT DE LA SAISON DE KYLIAN MBAPPÉ 💫



Le Français ouvre le score après 25 minutes face au Kairat Almaty, à suivre en direct sur CANAL+FOOT 🖥️#KAIRMA | #UCLpic.twitter.com/EwO3JAZYfY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

52e minute

ET DE DEUX POUR KYLIAN MBAPPÉ ✌️



Le numéro 10 du Real Madrid s'offre un doublé avec la manière sur ce petit piqué 😮‍💨#KAIRMA | #UCLpic.twitter.com/ojKhAf2kuv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

74e minute