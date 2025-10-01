Ligue des champions : le PSG renverse le FC Barcelone (2-1), Monaco accroche Manchester City (2-2)

Très diminué et mené au score, le PSG a renversé le FC Barcelone (1-2) ce mercredi en Ligue des champions. De son côté, Monaco a accroché Manchester City (2-2) dans les derniers instants.

FC Barcelone - PSG : 1-2

Une victoire de champions d’Europe. Privé, entre autres d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour ne citer qu’eux, le Paris Saint-Germain est allé gagner sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1) pour la deuxième journée de Ligue des champions. Face à un adversaire également privé de plusieurs joueurs dont Raphinha, le club de la capitale a d’abord été mené après une belle action lancée par Lamine Yamal et conclu par Ferran Torres (19e).

Mais les hommes de Luis Enrique n’ont jamais abdiqué et ont pris le contrôle du ballon avant d'égaliser grâce au «Titi» de 19 ans Senny Mayulu (38e). En fin de partie, c’est Gonçalo Ramos, sur une merveille de centre d’Achraf Hakimi, qui a offert la victoire (90e). Avec ce succès, les champions d’Europe en titre sont troisièmes du classement derrière le Bayern Munich et le Real Madrid.

«C'était un match serré mais on croit toujours en nous. On a beaucoup de blessés, mais les joueurs qui ont joué ont été top, a confié Nuno Mendes après le match au micro de Canal+. C'est ce dont on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider et jouer notre football. On a montré notre travail, même avec beaucoup de blessures on était au top niveau. On sait que cette année ça va être plus difficile car tout le monde veut nous battre. On le sait et on est focalisés. On vient toujours pour gagner.»

AS Monaco - Manchester City : 2-2

Un match nul qui va faire du bien au moral. Après l’incroyable défaite contre Bruges (4-1) lors de la première journée et quelques jours après une défaite en Ligue 1 contre Lorient (3-1), Monaco s’est bien reprise en arrachant un match nul contre Manchester City (2-2), ce mercredi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Privé de son gardien titulaire (Hradecky), de son capitaine (Zakaria) et notamment son n°10 (Golovine), l’ASM a été menée deux fois au score après deux buts de l’inévitable Erling Haaland (15e, 44e) mais est parvenue à égaliser d’abord par Jordan Teze (18e) puis Eric Dier sur un pénalty qu’il a lui-même obtenu (89e).

Avec ce succès, le club de la Principauté enregistre son premier point, il faudra confirmer dans trois semaines contre Tottenham.