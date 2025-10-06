Rugby : un champion du monde 2003 atteint de la maladie de Charcot

Lewis Moody, champion du monde 2003 de rugby avec l’Angleterre, a annoncé dimanche qu’il était atteint de la maladie de Charcot.

Un message poignant. Dans un post publié dimanche sur X, Lewis Moody, ancien joueur de rugby anglais, a annoncé souffrir de sclérose latérale amyotrophique sporadique, également connue sous le nom de maladie de Charcot.

Sharing some news ❤️ pic.twitter.com/9YIMucQh6l — Lewis Moody (@LewisMoody7) October 6, 2025

«Cela a été extrêmement difficile à accepter et un énorme choc pour ma famille et moi-même, a écrit le champion du monde 2003. Je me sens en forme et en bonne santé, et je me concentre sur le fait de rester positif, de profiter de la vie et de gérer les changements que j'expérimenterai petit à petit.»

D'autres rugbymen touchés

Cette maladie entraîne une dégénérescence progressive des muscles, sur des mois ou des années. A ce jour, il n'existe aucun traitement. «Je me sens bien, en forme, et je fais tout pour rester positif, vivre ma vie et faire face aux changements que je devrai affronter», a-t-il ajouté.

Avant lui, d’autres joueurs de rugby ont été atteints par la maladie de Charcot ces dernières années comme le Sud-africain Joost van der Westhuizen, décédé en 2017 à 45 ans, ou l’Écossais Doddie Weir, mort en 2022 à 52 ans.