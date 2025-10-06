Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rugby : un champion du monde 2003 atteint de la maladie de Charcot

Lewis Moody compte un titre de champion de monde et deux Coupes d'Europe. [Amandine Noel / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lewis Moody, champion du monde 2003 de rugby avec l’Angleterre, a annoncé dimanche qu’il était atteint de la maladie de Charcot.

Un message poignant. Dans un post publié dimanche sur X, Lewis Moody, ancien joueur de rugby anglais, a annoncé souffrir de sclérose latérale amyotrophique sporadique, également connue sous le nom de maladie de Charcot.

 

 «Cela a été extrêmement difficile à accepter et un énorme choc pour ma famille et moi-même, a écrit le champion du monde 2003. Je me sens en forme et en bonne santé, et je me concentre sur le fait de rester positif, de profiter de la vie et de gérer les changements que j'expérimenterai petit à petit.»

D'autres rugbymen touchés

Lewis Moody, qui compte 71 sélections avec le XV de la Rose et a remporté à deux reprises la Coupe d'Europe avec Leicester, explique avoir eu du mal à accepter la maladie. «La nouvelle a été extrêmement difficile à avaler et nous a fait un immense choc à moi et ma famille», confie-t-il.

Cette maladie entraîne une dégénérescence progressive des muscles, sur des mois ou des années. A ce jour, il n'existe aucun traitement. «Je me sens bien, en forme, et je fais tout pour rester positif, vivre ma vie et faire face aux changements que je devrai affronter», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Maladie de Charcot : voici les 5 principaux symptômes qui doivent vous alerter Lire

Avant lui, d’autres joueurs de rugby ont été atteints par la maladie de Charcot ces dernières années comme le Sud-africain Joost van der Westhuizen, décédé en 2017 à 45 ans, ou l’Écossais Doddie Weir, mort en 2022 à 52 ans.

Rugbymaladie de CharcotSport

À suivre aussi

Nuit du rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?
Louis Bielle-Biarrey a inscrit deux essais lors de la victoire de Bordeaux-Bègles contre Lyon en Top 14.
Rugby : l’incroyable essai de plus de 70 mètres inscrit par Louis Bielle-Biarrey en Top 14 (vidéo)
Thomas Ramos est nommé pour le titre de meilleur joueur de Top 14 et de meilleur international français.
Nuit du rugby 2025 : voici tous les nommés par catégorie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités